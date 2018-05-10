منتخب البرازيل يخسر لاعبيه تباعا قبل إنطلاق كأس العالم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة

رغم كل النتائج التي أصبحت مخيبة للأمل في السنوات الأخيرة خلال مشاركة المنتخب البرزيلي في كأس العالم، إلا أن الأنظار تتوجه له قبل بدء هذه التظاهرة الدولية المرتقبة من قبل الجميع، لأنه فعليا يضم أفضل اللاعبين في العالم.

في هذا الخضم، لا تزال مشاركة "داني ألفيس" نجم "باريس سان جيرمان" والمنتخب البرازيلي في كأس العالم 2018 موضع شك كبير، خصوصا بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد "ليزيربيي" في نهائي كأس فرنسا الثلاثاء 8 مايو/ آيار، وفق موقع صحيفة "BBC"..

ووفقا لعدة وسائل إعلام برازيلية، فإن التشخيص المبدئي للإصابة كان سلبيا، وذلك استنادا للمعلومات التي كشفها مقربون من اللاعب، حيث أعرب "رودريغو لاسمار" طبيب المنتخب البرازيلي عن تخوفه من حجم الإصابة، بعد أن تواصل بنفسه مع أطباء الفريق الباريسي للوقوف على حالة اللاعب، لضمان مشاركته في كأس العالم 2018 بروسيا من عدمه..

وكان "ألفيس" قد غادر ملعب المباراة قبل النهاية بخمس دقائق بعد تعرضه لإصابة في الركبة، والتي توج خلالها الفريق الباريسي بلقب البطولة ليضيفها إلى لقبي الدوري وكأس الرابطة الفرنسية، الجدير بالذكر، أن المنتخب البرازيلي كان قد تعرض لنكسة جديدة بعدما تأكد في وقت سابق غياب نجمه، لاعب "اتليتيكو مدريد"، فيليبي لويس عن المونديال..

مصدر الصورة (foottheball).

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