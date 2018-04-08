مانشستر يونايتد يؤجل تتويج السيتي

أخبار الآن | لندن - انجلترا (وكالات)

سينتظرُ مانشستر سيتي فرصة أخرى لحسمِ لقبِ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرةِ القدم بعدما تمكن بول بوجبا من العودةِ بفريقه مانشستر يونايتد وتسجيلهِ لهدفين ليقودهُ للفوزِ بثلاثةِ أهدافٍ مقابلَ هدفين ويفسدَ حفلةَ إستادِ الاتحاد يوم السبت

وبدا السيتي، الذي كان بحاجة للفوز لضمان حصد اللقب أسرع من أي فريق آخر، في طريقه للاحتفال بعد تقدمه 2-صفر بهدفي فينسن كومباني وايلكاي جندوجان.

ولكن سرعان ما انتفض الضيوف مع بداية الشوط الثاني واستطاعوا قلب النتيجة

وفقد سيتي إيقاعه وتُرك كريس سمولينج بدون رقابة ليحول ركلة حرة من اليكسيس سانشيز داخل المرمى في الدقيقة 69 ليحقق يونايتد فوزا لا ينسى.

وبدلا من تعزيز معنوياته بالاحتفال باللقب سينتظر فريق المدرب بيب جوارديولا فترة أطول حتى يحصد لقبه الثالث في سبعة مواسم ولا يضمن إنهاء الأمور حتى لو فاز على مستضيفه توتنهام هوتسبير السبت المقبل.

وتقلصت صدارته أمام يونايتد إلى 13 نقطة وأصبح فريق جوزيه مورينيو الأقرب لضمان المركز الثاني إذ يملك 71 نقطة من 32 مباراة متقدما بأربع نقاط عن ليفربول، الذي خاض 33 مباراة بعد تعادله بدون أهداف مع ايفرتون، وتوتنهام الذي انتصر 2-1 على مستضيفه ستوك سيتي.

ولو فاز سيتي على توتنهام المتألق في اللقاء الذي سيجري على استاد ويمبلي، لن يحتفل المتصدر بحصد اللقب إلا إذا فشل يونايتد في الفوز على وست بروميتش البيون متذيل الترتيب في اليوم التالي.

وسيندم سيتي، الذي خسر للمرة الأولى على أرضه في الدوري خلال 16 شهرا، على الفرص التي أهدرها.

وأهدر الفريق العديد من الفرص في الشوط الأول ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء كما تصدى ديفيد دي خيا حارس يونايتد لبعض الفرص وسدد رحيم سترلينج في القائم من مدى قريب.

وكان مورينيو مدرب يونايتد سعيدا خاصة أن بطل المباراة كان بوجبا الذي أشار جوارديولا إلى أنه تم عرضه على سيتي قبل أن ينتقل إلى يونايتد.

وقال مورينيو ضاحكا ”لو كانت اتهامات وكيل أعماله أنه يريد الانتقال إلى فرق أخرى فسعره ارتفع“.

وأضاف بوجبا الذي قدم أداء متباينا هذا الموسم ”إذا حققوا الفوز لأصبحوا أبطالا لكن هذا يعني الموت لمشجعينا..أن تخسر أمام سيتي وتشاهدهم يحتفلون...لم أكن لأدع هذا يحدث“.

وأكملت الهزيمة أسبوعا سيئا لسيتي بعد خسارته 3-صفر أمام ليفربول في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا باستاد انفيلد يوم الأربعاء ويواجه خطر الخروج من البطولة في الإياب يوم الثلاثاء.

وقال جوارديولا الغاضب ”هذه أول مرة نخسر مباراتين متتاليتين هذا الموسم. علينا التعافي الآن والمحاولة مرة أخرى والعودة إلى الأساس والفوز بالمباريات“.

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