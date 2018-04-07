بايرن ميونيخ يحرز لقب الدوري الألماني

أخبار الآن | برلين - ألمانيا (وكالات)

أحرز بايرن ميونيخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي، قبل خمس مباريات من النهاية بعد فوزه 4-1 على (اوغس بورغ) يوم السبت بالرغم من اهتزاز شباكه أولا بهدف عكسي غريب.

ويعد اللقب إنجازاً شخصيا كبيرا للمدرب يوب هاينكس البالغ عمره 72 عاما الذي عاد من الاعتزال في أكتوبر تشرين الأول، ليحل مكان كارلو انشيلوتي من أجل فترة رابعة مع بايرن الذي كان يتأخر عن المتصدر بخمس نقاط.

وبدت احتفالات بايرن تواجه خطر التأجيل عندما اصطدمت كرة بوجه نيكلاس زوله لتهز الشباك لكن كورنتين توليسو وجيمس رودريجيز أحرزا هدفين لبطل ألمانيا قبل أن يضع ارين روبن وساندرو فاجنر اللمسة الأخيرة في الشوط الثاني.

ورفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة متقدما بفارق 20 نقطة عن شالكه الذي يملك ست مباريات من بينها واحدة يوم السبت عندما يحل ضيفا على هامبورج.

وقاد هاينكس بايرن للفوز في 19 من 22 مباراة في طريقه لحصد لقبه الرابع في الدوري جميعها مع بايرن.

وسيطر أوجسبورج على أول نصف ساعة وتقدم في الدقيقة 18 بأحد أغرب الأهداف التي هزت شباك بايرن منذ فترة طويلة.

وخطف سيرجيو كوردوفا الكرة من المدافع جيروم بواتنج لينفرد اللاعب الفنزويلي بالحارس سفين اولرايخ.

وتصدى حارس بايرن لتسديدة كوردوفا لتصطدم بوجه زوله ومنها إلى داخل الشباك.

وأدرك بايرن التعادل بشكل مفاجئ عندما تُرك توليسو بدون رقابة ليحول تمريرة يوشوا كيميش العرضية بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 32 لتصبح السيطرة على المباراة من نصيب الضيوف.

ووضع رودريجيز الكرة داخل المرمى بعد ذلك بست دقائق بعد تمريرة بكعب القدم من خوان بيرنات وصنع اللاعب الكولومبي الهدف الثالث لروبن بعد مرور أكثر من ساعة.

وخفف بايرن، الذي حصد 28 لقبا في الدوري، من إيقاعه قبل أن يختتم فاجنر الرباعية في الدقيقة 86.

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