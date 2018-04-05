"يوفنتوس" ينحني أمام هدف رونالدو الرائع... والريـال يتقدم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

وضع البرتغالي "كريستيانو رونالدو" فريقه ريال مدريد حامل اللقب في العامين الأخيرين على مشارف الدور نصف النهائي بقيادته إلى الفوز على مضيفه يوفنتوس الإيطالي الوصيف 3 - صفر، وعاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز ثمين من الأندلس على حساب إشبيلية الإسباني 2 - 1 في ذهاب الدور ربع النهائي.



والفوز هو الأول لريال مدريد على يوفنتوس في عقر داره منذ 56 عاما، كما أنها الخسارة الثانية فقط لبطل إيطاليا على أرضه في مبارياته الـ76 الأخيرة بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ الألماني. كما هي الخسارة الأولى لفريق «السيدة العجوز» بعد 27 مباراة أوروبية على ملعب «اليانز ستاديوم» في تورينو، سجل رونالدو هدفين في الدقيقتين 3 و64 وصنع الثالث للبرازيلي مارسيلو في الدقيقة 72 ليضمن الريال إلى حد كبير التأهل لنصف النهائي.



وكان رونالدو موضع إشادات واسعة حتى من جمهور الفريق المنافس بعد تسجيله الهدف الثاني بركلة خلفية رائعة في مرمى يوفنتوس ليعزز رقمه القياسي في البطولة الأوروبية، وبات البرتغالي (33 عاما) أول لاعب يسجل خلال عشر مباريات على التوالي في المسابقة الأوروبية، ورفع رصيده إلى 119 هدفاً في تاريخ دوري الأبطال. إلا أن اللمحة الأبرز التي طبعت أمسية مدينة تورينو الإيطالية، كانت الهدف الثاني الذي سجله رونالدو، عبر ركلة خلفية ارتقى لها عاليا، وسددها بدقة في مرمى الحارس الأسطوري ليوفنتوس جانلويجي بوفون الذي لم يحرك ساكنا في مواجهتها.



وساهم رونالدو في اقتراب ريال، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بشكل كبير من حجز بطاقته إلى الدور نصف النهائي، وكانت الإشادة الأولى بالبرتغالي من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي اعتبر أن هدف رونالدو كان «أحد أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم».

اقرأ أيضا:

ليلة استثنائية لـ"ملك" دوري أبطال أوروبا "كريستيانو رونالدو"





