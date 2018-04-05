ليفربول يوجه ضربة قاسية للسيتي في دوري أبطال أوروبا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

حقق فريق ليفربول فوزا غاليا على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد"، مساء الأربعاء، بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ووقع على ثلاثية "الريدز" كل من الجناح المصري محمد صلاح في الدقيقة 12، ولاعب الوسط أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 21، والسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 31.

وتعرض صلاح لإصابة تبدو أنها في العضلة الضامة، ليفضل المدرب الألماني يورجن كلوب عدم المجازفة بنجمه الأول، ويدفع بلاعب الوسط المدافع جيورجينيو فينالدوم بديلا له في الدقيقة 53.

ويحتاج السيتي للفوز برباعية دون رد على الأقل في مباراة الإياب، للوصول إلى المربع الذهبي على حساب الليفر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب "الاتحاد" معقل السيتي، الثلاثاء المقبل.



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