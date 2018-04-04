محمد صلاح يتحدى غوارديولا.. وبرشلونة في إختبار سهل أمام روما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حدثان رياضيان مهمان يتزامنان اليوم الاربعاء، مواجهة هي الأولى من نوعها أوروبيا، مانشستر سيتي / ليفربول، الكفة متساوية أوروبيا، فالفريقين يمتلكا الشغف والفرص الكاملة للوصول لنصف النهائي.

إن حدث ذلك لليفربول فستكون المرة الأولى منذ عام ٢٠٠٧، بينما كان بلوغ هذا الدور هو أفضل نتائج السيتي الأوروبية على الإطلاق، وربما يطمحون لما هو أفضل من ذلك بكرة القدم تلك التي يقدمها الفريق تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم.

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وليلة الأربعاء أيضا سيستضيف برشلونة نظيره روما على ملعب كامب نو في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة لم يتأهل لنصف النهائي في أخر نسختين من المسابقة. بينما لم يتأهل روما لهذا الدور إلا مرة واحدة كانت في موسم 1983-1984 حين خسر النهائي ضد ليفربول بركلات الترجيح.

في تلك المباراة سيأمل إيزيبيو دي فرانشيسكو في عدم جعل برشلونة يصل لمرمى حارس الفريق أليسون رغم أن مدافع كوستاس مانولاس قال "لا توجد طريقة لإيقاف ليونيل ميسي"

ولقلة عدد المباريات بين الفريقين لا توجد سمات مشتركة كثيرة بينهما. لكن هناك اسمان فقط دربا برشلونة وروما وهم: لويس ميرو ولويس إنريكي.

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