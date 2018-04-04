ليلة استثنائية لـ"ملك" دوري أبطال أوروبا "كريستيانو رونالدو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني صنع التاريخ في مسابقته المحببة، دوري أبطال أوروبا، بعد قيادة الميرينجي لسحق يوفنتوس الإيطالي في عقر داره بثلاثية دون رد، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في هذا التقرير استعراض لأبرز ملامح إبداعات الدون أمام السيدة العجوز.

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إبهار عشاق فريقه ريال مدريد الإسباني وينال إعجاب المنافسين، فليلة أمس الثلاثاء كانت إستثنائية بكل المقاييس بعد أن سجل هدفاً "مقصياً" جعلت جماهير الفريق الخصم تقف تحية له، فخلال مباراة النادي الملكي مع يوفنتوس الإيطالي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث قاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز كبير في عقر دار الفريق الخصم بثلاثية نظيفة.

رونالدو سجل هدفه الخيالي من تسديدة مقصية مزدوجة خلفية أكثر من رائعة فى شباك الحارس المخضرم جالويجي بوفون، والمثير أن جماهير يوفنتوس وقفوا جميعاً وصفقوا بشدة لرونالدو بعد تسجيله هذا الهدف فى شباك حارسهم، كما أظهرت الكاميرات زين الدين زيدان مدرب الريال وهو يضع رأسه على يديه بشكل لا إرادي، لدهشته من الهدف الخيالي الذى سجله الدون البرتغالي.

وحقق رونالدو جملة من الأرقام القياسية في أمسية الثلاثاء، أولها إحرازه تسعة أهداف في شباك يوفنتوس بدوري الأبطال، ليكون بذلك أكثر من هز شباك "السيدة العجوز" على مدار تاريخ البطولة القارية، وأحرز رونالدو هدف "الملكي" الأول في شباك يوفنتوس بعد مرور 116 ثانية من ضربة البداية، كأسرع لاعب يسجّل في ملعب "اليوفي" طوال تاريخ دوري الأبطال.

كما أنه لم يغب عن التسجيل في أي مباراة لعبها أمام "البيانكونيري"؛ إذ خاض 6 مباريات أحرز خلالها أهدافاً في شباك "السيدة العجوز"، وبات "صاروخ ماديرا" أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أهدافاً في 10 مباريات متتالية، متخطياً الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق، والذي سجّل في 9 مباريات متتالية عامي 2002 و2003.

وأحرز نجم الكرة البرتغالية 39 هدفاً مع ريال مدريد في مختلف المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمسة الكبرى (إسبانيا – إيطاليا – فرنسا – إنجلترا - ألمانيا).

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم "22" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة القارية الشهيرة، كما أنه عزز صدارة الهدافين التاريخيين لـ"ذات الأذنين" بـ119 هدفاً، بفارق 19 هدفاً عن أقرب مُطارديه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووسع رونالدو الفارق مع ميسي كأكثر من أحرز أهدافاً في الأدوار الإقصائية بتاريخ دوري أبطال أوروبا بوصوله إلى 59 هدفاً، بفارق 21 هدفاً عن غريمه الأرجنتيني.

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