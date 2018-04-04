ليفربول يتسلح بمحمد صلاح في مواجهة مان سيتي بدوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعرف كل من ليفربول ومانشستر سيتي بعضهما البعض بشكل جيد من خلال المنافسات المحلية، لكنهما يلتقيان في أوروبا للمرة الأولى في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويمثل ليفربول عقدة كبيرة للسيتي، فهو الوحيد الذي هزمه في البريميرليغ هذا الموسم، كما أن السيتي قد خسر 8 من آخر 8 مباريات أمام ليفربول.

يعد ليفربول أكثر الأندية الإنجليزية خبرة في أوروبا، وهذه أول مباراة ربع نهائية له في آخر تسع سنوات، والثانية فقط على الإطلاق لمانشستر سيتي، وتواجه الفريقان في 178 مباراة في المنافسات المحلية، وفاز ليفربول في 87 مباراة مقابل 45 انتصاراً للسيتي و46 تعادلاً.

ويعول الفريقان على الهجوم الناري لكل منهما، وهما الأفضل في البريميرليغ، فيما فشل ليفربول في التسجيل في مباراتين فقط من مبارياته الـ19 الأخيرة في جميع المسابقات، وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط من 23 مباراة في الأنفيلد في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح 16 هدفاً في آخر 14 مباراة له مع ليفربول، فيما هداف السيتي سيرجيو أجويرو لديه 15 هدفاً في 15 مباراة في جميع المسابقات خلال 2018.

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