الريال والبايرن يضعان قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

تغلب ريال مدريد الإسباني على مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أليانز ستاديوم".



أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية للفريق الملكي في الدقيقتين 3 و64، قبل أن يضيف مارسيلو الهدف الثالث بالدقيقة 72.



كما نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في تحقيق فوزا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية، بهدفين مقابل هدف واحد في إطار مباراة الذهاب لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا .



وافتتح سارابيا النتيجة في الدقيقة ٣٢ لصالح إشبيلية قبل أن يدرك ريبيري التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة ٣٧ من عمر الشوط الأول .



وفي الشوط الثاني نجح الضيف في تسجيل هدف الفوز عن طريق الكانتارا في الدقيقة ٦٥ ، ليقترب من الدور قبل النهائي للبطولة .



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