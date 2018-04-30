ميسي يواصل التقدم وتنبؤات بتتويجه "بالحذاء الذهبي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سجل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي "البرغوث" ثلاثة أهداف هز بها شباك الدوري الإسباني و قاد فريقه للفوزعلى ديبورتيفو لاكورونيا "الديبور" بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت في المرحلة الـ35 من "الليغا "، والتي رفع بها رصيده إلى 32 هدفاً في صدارة هدافي الدوري الإسباني ، كما انتزع صدارة السباق نحو الفوز بجائزة " الحذاء الذهبي" من نجم ليفربول المصري محمد صلاح، الذي تراجع إلى المركز الثاني، ويمتلك في رصيده 31 هدفا.

وفي حال تتويجه بجائزة "الحذاء الذهبي" للمرة الخامسة في تاريخ مسيرته، سيتجاوز البرغوث غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بهذه الجائزة 4 مرات.

ويبدو ليونيل ميسي الأوفر حظا للفوز بجائزة " الحذاء الذهبي" التي تمنح للاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية المحلية ، حيث ستبقى له 4 مباريات في "الليغا"، بينما يخوض صلاح مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

و من الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي لاعب كرة قدم أرجنتيني, يلعب حالياً في نادي برشلونة، حيث حقق الكثير من الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف وفاز بجوائز فردية في طريقه إلى التَّميُز العالمي بكونه واحد من أفضل لاعبي كرة القدم.

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