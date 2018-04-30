مشجع تركي يفعل المستحيل لمشاهدة مباراة فريقه

أخبار الآن | انقرة - تركيا (وكالات)

بلغَ حبُ مشجعٍ تركي لفريقهِ "حدَ الجنون"، إذ تحدى منعَهُ من دخولِ الملعب وتمكنَ من مشاهدةِ المباراةِ من خلفِ الأسوار بطريقةٍ لم تخطر عل بالِ أحد.



فقد استأجر أحدُ مشجعي فريقٍ تركي رافعة، وصعدَ بها إلى أعلى ما يمكن من فوقِ أسوار الملعب، لمشاهدةِ مباراةِ فريقهِ ضدَ نادي غازي أنتبسبور. Gazi antepspor



ويبذلُ كثيرٌ من مشجعي كرة القدم قصارى جهدهم لمشاهدةِ مبارياتِ فرقهم، لكن استئجارَ رافعةٍ من أجلِ ذلك يعد بمثابةِ أحدثِ صيحاتِ الهوس بكرةِ القدم.

وفي السابق، تم تسجيل مظاهر مشابهة لمشجعي كرة القدم، من بينها دفع مبالغ باهظة لقاء تذاكر الدخول إلى الملاعب، أو السفر أي أماكن نائية لمتابعة الفريق المفضل.



ففي عام 2015، قرر مشجع برازيلي (33 عاما) رسم وشم يحمل قميص فريق "فلامينغو" لكرة القدم، على الجانب العلوي من جسمه بالكامل.

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