الصحف الإسبانية تشيد ببرشلونة بعد فوزه بالدوري الإسباني

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (رويترز)

أشادت الصحف الإسبانية الأثنين بالفوز الذي حققه نادي برشلونة مساء أمس على ديبورتيفو لاكرونيا، ونيله لقب الدوي الإسباني للمرة الخامسة والعشرين.

وقالت صحيفة "سبورت" إنه لا شيء أفضل من الثنائية، في حين قالت صحيفة ماركا في صفحتها الأولى، أن الفريق أكد هيمنته على البطولة التي سيطر عليها من البداية وحتى النهاية.

وأضافت الصحيفة اليومية "لا جدال مطلقا في تفوق برشلونة، وهذا اللقب يمثل الصلابة التي نقلها بالبيردي للفريق، مهمته لم تكن سهلة في عامه الأول مع الفريق وخاصة في ظل رحيل نيمار وفوز ريال مديد بكأس السوبر الإسبانية، وعدم وصول تعزيزات جديدة للفريق في الصيف كما كان متوقعا".

وبهذه النتيجة التي أكدت هبوط ديبورتيفو إلى دوري الدرجة الثانية يكون برشلونة جمع بين لقبي الثنائية المحلية الدوري والكأس.

وأكد النجم الأرجنتيني لونيل ميسي أن فريقه حقق اللقب عن جدارة واستحقاق، قائلا "كنا أفضل كثيرا من الجميع، نجحنا في مهمة صعبة للغاية".

وبهذا التتويج يكون لاعب الوسط أندريس إنيستا فاز بلقب الدوري الإسباني تسع مرات قبل انتقاله من النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.

وقال إنيستا عن هذه الانجازات "الفوز بهذا اللقب يأتي مكافأة لنا على الحفاظ على تفوقنا من البداية وحتى النهاية".

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