ما هو المفتاح الذي يمتلكه مدرب روسيا لإبطال سحر محمد صلاح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توعد مدرب روسيا بإبطال مفعول الاعب المصري محمد صلاح خلال المباراة المرتقبة في مونديال روسيا 2018 مع المنتخب المصري في المجموعة الأولى..

وصرح ستانيسلاف تشيرتشيسوف، المدير الفني للمنتخب الروسي لكرة القدم، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يقدم عروضا إستثنائية، وأكد أنه توعد بإبطال مفعوله خلال المباراة المرتقبة في مونديال روسيا 2018 مع المنتخب المصري في المجموعة الأولى.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، قال تشيرتشيسوف (54 عاما): "صلاح حاليا هو الزعيم، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في العالم".

وأضاف: "أوافق الآراء التي تتحدث عن أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وهذا ما كان واضحا في مبارياته الأخيرة مع ليفربول. صلاح لم يتغير فحسب، بل تغيرت جميع الأشياء من حوله ما جعله يتمتع بإمكانيات كبيرة".

ويأتي ذلك في ضوء الإستعدادات لخوض مباراة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي يتنافس فيها المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية.

ويتصدر صلاح، الذي إنضم إلى ليفربول مع بداية الموسم الجاري قادما من روما الإيطالي، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، وقد توج قبل أيام بلقب أفضل لاعب في إنجلترا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما لعب دورا بارزا في تأهل المنتخب المصري إلى المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما.

ورغم ذلك، قال مدرب المنتخب الروسي إنه يمتلك "السر" الذي يمكن من خلاله "إبطال سحر" النجم محمد صلاح مع المنتخب المصري.

وأوضح تشيرتشيسوف: في البداية علينا أن نعلم أن أسلوب هيكتور كوبر (المدير الفني للمنتخب المصري) يختلف بصورة كبيرة عن طريقة لعب كلوب مع ليفربول.

وأضاف: يلعب مدرب المنتخب المصري دائما كرة قدم مختلفة بعض الشيء، على عكس ليفربول، فهو غالبا ما يحرص على تحرير محمد صلاح من الواجبات الدفاعية، ويعتمد على سرعته.

وتابع: لكن السؤال ما مدى سرعة تسليم الكرات له (صلاح)؟، وهو السر الذي يمكننا من خلاله إبطال سحره، خاصة أننا نعتقد أنه مع منتخب مصر تكون سرعة تسليم الكرة له أبطأ بصورة كبيرة مما يتم معه في ليفربول، وهذا ما سنركز عليه.

ويفتتح المنتخب الروسي منافسات كأس العالم بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو، ثم يواجه بعدها المنتخب المصري ومنتخب أوروغواي يومي 19 و25 من الشهر نفسه.

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