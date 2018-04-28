"محمد صلاح" ينافس "رونالدو" و "ميسي" على الكرة الذهبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



بات النجمُ المصري محمد صلاح يمثلُ تهديدا حقيقيا لسيطرةِ الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، على جائزةِ الكرة الذهبية لأفضلِ لاعبٍ في العالم. فقد أحرزَ صلاح هدفينِ في الشوط الأول من مباراةِ فريقهِ الانجليزي ليفربول ضد روما يوم الثلاثاء، وصنعَ هدفينِ آخرين في الشوط الثاني، وبهدفيهِ في المباراة، رفعَ صلاح رصيدهُ إلى 43 هدفا بجميعِ المسابقات هذا الموسم ليستمرَ في صدارةِ قائمةِ الهدافين في أوروبا متقدما بهدفٍ واحد على رونالدو هداف ريال مدريد وبهدفينِ على ميسي لاعب برشلونة.

ووضع الأداء الذي قدمه صلاح مهاجم ليفربول في الفوز 5-2 على روما يوم الثلاثاء، فريقه الإنجليزي على مشارف المباراة النهائية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم، وهيمن رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية منذ عام 2008، وفاز كل منهما بها خمس مرات. لكن أداء صلاح المذهل يهدد بكسر هذه الهيمنة.

ومنذ انتقاله من روما الصيف الماضي، عادل صلاح (25 عاما) بالفعل الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد مكون من 38 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ويبلغ 31 هدفا. وتفوق يوم الأحد على كيفن دي بروين وليروي ساني وديفيد سيلفا ثلاثي مانشستر سيتي بطل الدوري ليفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الموسم.

لاعب عالمي.. والمحلية ستعزز فرصه

وقال مدربه كلوب "إنه في حالة مذهلة، في مستوى عالمي. لكي تكون الأفضل في العالم تحتاج لأن تفعل ذلك لفترة أطول على ما أعتقد. هناك عدة لاعبين آخرين ليسوا سيئين"، وستكون أمام صلاح فرصة من ذهب لتعزيز حظوظه في الفوز بالجائزة، حيث سيكون موجودا في روسيا وسيقود المنتخب المصري الذي يشارك في النهائيات لأول مرة في 28 عاما، وإذا نجح صلاح في قيادة مصر لتجاوز دور المجموعات والتأهل إلى دور الثمانية، فإنه سيضع نفسه في موقف أقوى للتفوق على ميسي ورونالدو.



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