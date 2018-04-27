جدة تستضيف اليوم أكبر نزال رويال رامبل للمصارعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تشهد مدينة جدة مساء اليوم أكبر حدث في الشرق الأوسط والمتمثل في اقامة أحداث ومنافسات "رويال رامبل" التابع لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية WWE

على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ، والتي تأتي تفعيلاً للاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"WWE" فينس مكمان،ومن المفترض ان يشهد هذا الحدث نزالاً يجمع بين 50 بطلا من ابطال المصارعة في أعظم “رويال رامبل”،حيث سيكون كل من بطل العالم 13 مرة، راندي أورتن، ونجم قاعة المشاهير مارك هنري، وبطل العالم ثلاث مرات راي ميستريو، وبطل اليونفيرسال السابق كيفن أوينز، ومفوض عرض سماكداون لايف شين مكمان، إضافة إلى بطل العالم السابق ذا جريت كالي، من بين المشاركين رسميًّا في نزال أعظم رويال رامبل الأول من نوعه.

وستكون الجماهير الرياضية على موعد مع الإثارة والحماس لنزالات أعظم رويال رامبل التي ستبدأ من الـ 7.00 مساءً وتنتهي عند منتصف الليل، حيث سيدخل المصارع الشهير جون سينا في تحدٍّ كبير أمام تربل إتش، إضافة إلى نزال “التابوت” الذي سيجمع أندرتيكر وروسيف، ونزال على لقب اليونفيرسال بين بروك ليسنر، ورومان رينز داخل القفص الحديدي، ونزال على لقب WWE بين أي جاي ستايلز، وشينسكي ناكامورا، ونزال “سلالم” على لقب الإنتركونتيننتال بين سيث رولينز وذا ميز، وساموا جو وفين بالور، والتنافس على لقب الولايات المتحدة بين جيف هاردي، وجندر مهال ومعه سونيل سينج، وكذلك لقب راو للزوجي بين شيموس وسيزارو ضد “ووكين” مات هاردي وبراي وايت، ونزال على لقب “سماكداون” للزوجي بين ذا بليدجون بروذرز ضد ذا أوسوس، ونزال على لقب الوزن المتوسط ” الكروزيرويت ” بين سيدريك ألكساندر وكاليستو.

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