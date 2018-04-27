إيمري يعلن رحيله عن باريس سان جرمان نهاية الموسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أعلن الاسباني أوناي إيمري مدربُ باريس سان جيرمان أنه سيتخلى عن تدريب بطل ِ دوري فرنسا لكرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وكان إيمري انضم إلى النادي الباريسي في 2016 وقادهُ إلى الفوز بلقب الدوري المحلي هذا الموسم، لكن الفريق خرج من دور 16 في دوري أبطال ِ أوروبا بعد َ الخسارة أمام ريال مدريد حاملِ اللقب.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي يوم "أبلغت اللاعبين برحيلي.. أشكر رئيس النادي ناصر الخليفي ومدير الكرة أنتيرو أنريكي والمشجعين وجميع اللاعبين على ما قدموه خلال هذين الموسمين".

وقال إيمري إن باريس سان جيرمان لديه مشروع طموح وأن البرازيلي نيمار الذي انضم في صفقة قياسية راغب في "التطور أكثر وأكثر" مع الفريق.

وأضاف "من المهم أن نخوض كل مباراة بدافع قوي وأنا سعيد للغاية بهذه الروح عند اللاعبين مع نهاية هذا الموسم".

وسيواجه باريس سان جيرمان منافسه ليزربييه المنتمي للدرجة الثالثة في نهائي كأس فرنسا الشهر المقبل.

وكان إيمري يتولى سابقا تدريب أشبيلية الإسباني وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية.

وحل إيمري مكان لوران بلان الذي أنهى ارتباطه مع باريس سان جيرمان بعد ثلاثة مواسم قضاها مع الفريق.

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