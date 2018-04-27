إنييستا يؤكد نبأ الرحيل عن برشلونة إلى ليفان الصيني

أخبار الآن | برشلونة - إسبانيا ( وكالات )

قال أندريس إنييستا قائد برشلونة متصدرِ الدوري الإسباني، إنه سيتركُ النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، كاشفا عن وجهته الجديدة.

وقال النجمُ المخضرم إنه سينضمُ إلى ليفان الصيني بنهاية الموسم، في مؤتمر ٍ صحفي أجراهُ في مقر تدريبات النادي.

وأمضى إنييستا كامل مسيرته في صفوف برشلونة، وهو وزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي يملكان أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقبا لكل منهما.

وربما يرتفع الرقم إلى 32 لقبا، إذا حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني كما هو متوقع، الأحد، عندما يواجه ديبورتيفو لاكورونيا.

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