الريال يدك شباك البايرن بثنائية ويقترب من نهائي دوري الأبطال

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اقترب ريال مدريد من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بشيئ من سوء الحظ حين أجبر يوب هاينكس على إجراء تغيير مبكر بإخراج روبن وإدخال تياجو ألكانتارا بسبب الإصابة، 8 دقائق فقط على صافرة انطلاقة المباراة.

إلا أن النادي البافاري نجح في افتتاح نتيجة المباراة بهدف مباغت مستغلا هجمة مرتدة للتوقيع على الهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق كيميتش بعد تمرير حاسمة من خاميس رودرغيز.

بعدها بـ 5 دقائق تلقى بايرن ميونخ صفعة جديدة باضطراره للقيام بتغيير ثان بخروج مدافعه غيروم بواتينغ للإصابة ودخول نيكولاس سول.

بعدها بدقائق وعكس مجريات اللعب نجح ريال مدريد في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من مدافعه مارسيلو من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني وبمساعدة مدافع بايرن ميونخ قلب ريال مدريد تأخره إلى تقدم بهدفين لواحد، حين استغل ماركو أسينسيو غلطة كارثية من مدافع النادي البافاري رافيينا ليوقع على الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة يكون الملكي قد قطع شوطا كبيرا نحو نهائي كييف، في انتظار ما ستسفر عليه مباراة العودة على ملعب سانتياغو بيرنابيو يوم الثلاثاء 1 مايو القادم.

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