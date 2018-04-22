ميسي يسقط نادي "إشبيلية" ويعادل رقما تاريخيا عمره 68 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ساهم "ليونيل ميسي" بهدف في انتصار برشلونة العريض على إشبيلية مساء السبت 21 أبريل / نيسان، وهو ما ساهم في الفوز بكاس الملك الإسباني، حيث عادل البرغوث الأرجنتيني نجم برشلونة الإسباني، الرقم التاريخي للمهاجم "تيلمو زارا"

قام "ليونيل" بالتسجيل في 5 مباريات نهائية مختلفة لكأس إسبانيا، حيث عادل "ميسي" رقما عمره 68 عاما، كان قد حمله "زارا"، الهداف التاريخي لأتلتيك بلباو، عندما سجل في نهائي كأس ملك إسبانيا أعوام 1942 و1943 و1944 و1945 و1950، حسب ما أشارت صحيفة "آس"..

وسجل ميسي في نهائي بطولات 2009 و2012 و2015 أمام أتلتيك بلباو، ثم سجل الموسم الماضي أمام "ألافيس"، قبل أن يسجل للمرة الخامسة مساء السبت أمام إشبيلية خلال الفوز العريض بخماسية نظيفة..

الجدير بالذكر، يعد نادي "إشبيلية" فريسة مفضلة لميسي، إذ سجل في مرمى النادي الأندلسي 31 هدفا خلال مشواره مع "البارصا"، وسجل ميسي في 12 مباراة نهائية لبطولات مختلفة، تشمل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس إسبانيا..

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