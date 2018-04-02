اشبيلية يسعى لحرمان بايرن ميونيخ من الفوز بدوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

قال مدربُ نادي إشبيلية الأسباني "فينشنزو مونتيلا"، إنه سيحاولُ حرمانَ ضيفه بايرن ميونيخ الألماني من نقاط التفوق، حين يلتقي الفريقان الثلاثاء في ذهابِ دور الثمانية لدوريِ أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفجرَ إشبيلية مفاجأة ببلوغ دورِ الثمانية للمرة الأولى منذ سنة 1958، ويخوضُ المباراة َ في مواجهةِ الفريق الألماني الأوفر حظا للفوز، والذي سبقَ له التتويج باللقب خمسَ مرات.

لكن الفريق الإسباني لم يخسر على أرضه في مواجهة أندية من ألمانيا في 11 مباراة.

وقال مونتيلا للصحفيين يوم الاثنين "اعتاد بايرن ميونيخ على غزارة الأهداف مع الاستحواذ على الكرة، وعلينا أن نحاول القيام بالأمر ذاته حتى يجدوا أنفسهم في مواجهة أمور لم يألفوها من قبل".

وسجل بايرن ميونيخ 21 هدفا في ثماني مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، منها ثمانية في شباك بشيكطاش في دور الستة عشر.

وأرسل الفريق الألماني الذي يسعى لتحقيق ثلاثية هذا الموسم، رسالة تحذير قوية لأشبيلية عندما أحرز ستة أهداف في مرمى منافسه بروسيا دورتموند السبت الماضي في الدوري الألماني.

وسيغيب عن اشبيلية لاعب الوسط الأرجنتيني ايفر بانيجا للإيقاف.



اقرا ايضا

كلوب يعلق على موقعة الابطال امام السيتي