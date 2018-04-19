إعلان موعد وتوقيت الكلاسيكو

أخبار الآن | مدريد - إسبانيا (وكالات)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أن الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد في المرحلة 36 من الدوري المحلي، سيقامُ في السادس من مايو المقبل، وسييستضيفه ملعبُ كامب نو الخاص ببرشلونة.

ولن يكون للكلاسيكو على الأرجح دورٌ مهم في تحديدِ هوية البطل، إذ يتصدرُ برشلونة جدولَ الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد الذي لا يزال أمامه مباراة اليوم مقابل ريال سوسيداد.

ويتصدر برشلونة المسابقة برصيد 83 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة عن اتليتيكو مدريد.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفا مذهلا بكعب القدم أمس لينقذ ريال مدريد بمنحه التعادل 1-1 مع اتليتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم .

وحول المهاجم البرتغالي تمريرة لوكا مودريتش إلى داخل المرمى في الدقيقة 87 ليلغي تقدم اتليتيك في الشوط الأول عبر ايناكي وليامز.

وبدا أن ريال في طريقة لتلقي الهزيمة إلى أن أنقذه رونالدو، الذي ردت العارضة ضربة رأس له في وقت سابق، بهدفه رقم 24 في الدوري هذا الموسم ليقتنص التعادل الذي تركه في المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 33 مباراة.

ويتأخر ريال بثلاث نقاط عن جاره اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على ريال سوسيداد يوم الخميس.

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