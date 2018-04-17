تفوق على ميسي.. هل يخطف محمد صلاح «الحذاء الذهبي»؟

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اشتد الصراع مؤخرًا بين كبار مهاجمي أوروبا، في سباق الحذاء الذهبي، بعدما فض محمد صلاح شراكته مع ليونيل ميسي، وانفرد بصدارة الهدافين، بـ30 هدفًا، واستغل النجم المصري حالة الصيام التهديفي، عند معظم منافسيه على الجائزة، خلال الجولة الماضية بالدوريات الأوروبية، ليتقدم أكثر نحوها.

رغم تصدر الفرعون المصري محمد صلاح لقائمة هدافي أوروبا، بعدما وسع الفارق مع منافسه، هاري كين، في البريميرليج، إلى 5 أهداف، لكن مهمة الحصول على الحذاء الذهبي، لن تكون سهلة على الإطلاق.

فقد خاض الريدز حتى الآن 34 جولة، في الدوري الإنجليزي، ولا تتبقى إلا 4 جولات فقط، سيحاول فيهم صلاح مضاعفة جهوده، لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، في ظل كون عدد المباريات المتبقية له، أقل من أغلب منافسيه.

وسيلتقي ليفربول في الجولات المقبلة للدوري، مع كل من، ويست بروميتش، وستوك سيتي، وتشيلسي، وبرايتون.



الارجنتيني ليونيل ميسي سيكافح بدوره من أجل الحذاء الذهبي، خاصةً بعد الخروج الأوروبي القاسي أمام روما، ويساعده مدربه، إرنستو فالفيردي، بالاعتماد عليه حتى خلال اللقاءات السهلة، في الليجا.

ويحتل ميسي المركز الثاني، في السباق نحو الجائزة الكبرى، برصيد 29 هدفًا، ولا تزال أمامه 6 جولات من الليجا، ما يعزز فرصه في اقتناص الحذاء الذهبي من صلاح.

وسيلعب نجم برشلونة، في الجولات المقبلة، ضد خصوم قد لا يشكلون عقبة كبيرة أمامه، مثل ديبورتيفو لاكورونيا، وليفانتي، وسيلتا فيجو، وفياريال، وريال سوسيداد، بالإضافة للقاء الكلاسيكو، حيث يعلم جيدا الطريق إلى شباك ريال مدريد.

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