شاهد كيف إحتفل جماهير "ليفربول" بعد التأهل لنصف النهائي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إحتفلت جماهير فريق ليفربول الإنكليزي بتأهل الفريق في دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي، حيث عمّت مظاهر الإحتفال الشوارع والميادين.

وأظهر مقطع فيديو متداول جماهير الفريق الإنكليزي وهم يرتدون الزي العربي ويهتفون “السلام عليكم “ تعبيرًا عن فرحتهم بعد تأهيل فريقهم إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نادي مانشستر سيتي و تسجيل صلاح هدفين .

محمد صلاح الإسم الذي خطف الأنظار من جميع اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز في هذا العام ، فتألق النجم العربي المصري جعله حديث الجمهور العربي و العالمي و مشجعي نادي ليفربول بشكل خاص.

و هذه الحالة ليست الأولى من نوعها إذ سبق و أعلن أحد المشجعين إسلامه بعد أحد أهداف صلاح. كما أن طريقة إحتفال النجم المصري بالسجود بعد تسجيله للأهداف أصبحت من أشهر أساليب الإحتفالات في الملاعب الإنكليزية حيث يقلدها الجميع كبارًا و كبيرًا.

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