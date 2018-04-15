هل يرحل الرسام عن برشلونة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



كشف الإسباني أندريس إنيستا لاعب وسط الفريق ، أنه استقر على خطوته المستقبلية، لكنه رفض الإعلان في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه سيخبر النادي بالقرار أولًا.



وشارك إنيستا في فوز برشلونة على نظيره فالنسيا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقان ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا.



وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الدوري الصيني قد يكون الوجهة المقبلة لإنيستا، وأن اللاعب لديه اتفاق كامل مع فريق تيانجين كوانجيان الصيني.



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