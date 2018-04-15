زيدان يستبعد لاعبين أساسيين من مباراة فريقه ضد ملقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (رويترز)

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن قائمة تضم 19 لاعبا لمواجهة نادي ملقة مساء الأحد، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وقرر الفرنسي عدم استدعاء كل من كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo و جاريث بيل Gareth Bale و رافاييل فاران Raphaël Varane من أجل إراحتهم، في ظل الاستعداد للمباراة المرتقبة مع النادي الألماني بايرن ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا.

وحصل رونالدو على راحة في أربع من آخر خمس مباريات لريال خارج ملعبه في الدوري المحلي حتى يكون في كامل اللياقة في مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وغاب رونالدو عن مباريات فريقه على أرض ليجانيس وإسبانيول ولاس بالماس في الجولة الماضية.

وأثبتت هذه الخطة نجاحها إذ هز رونالدو الشباك في جميع مباريات فريقه العشر في دوري الأبطال هذا الموسم بما في ذلك ركلة الجزاء الحاسمة في الوقت المحتسب بدل الضائع والتي ضمنت لحامل اللقب الصعود لقبل النهائي على حساب يوفنتوس في الأسبوع الماضي.

وفي الدوري الإسباني يحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 64 نقطة وسيتقدم للمركز الثالث متجاوزا بلنسية إذا فاز على ملقة الذي جمع 17 نقطة فقط.

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