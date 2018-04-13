ريال مدريد بمواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي الأبطال

أخبار الآن | نيون - سويسرا (وكالات)

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة كلاً من بايرن ميونخ الألماني أمام ريال مدريد الاسباني بينما يواجه ليفربول فريق روما الإيطالي.



ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء الموافق 24 من شهر أبريل الجاري والأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر.



على أن تكون مباراتي العودة للبطولة الأوروبية في اليوم الأول من شهر مايو المقبل واللقاء الثاني يوم الأربعاء الموافق 2 مايو.

ويستضيف فريق ليفربول رما في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على أن تكون مباراة العودة على ملعب روما.



وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي بعدما تفوق على مواطنه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب والعودة بنتيجة 5/1 في مجموع اللقاءين.



وتأهل أيضاً فريق ريال مدريد الاسباني بعد تفوقه بشق الأنفس على فريق يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى فريق بايرن ميونخ الألماني الذي تأهل على حساب إشبيلية الاسباني.



وكانت المفاجئة في تأهل فريق روما الإيطالي الذي حول خسارته بأربعة أهداف مقابل هدف بالفوز بثلاثية نظيفة في مباراة العودة للدور ربع النهائي عندما واجه فريق برشلونة الاسباني.



يذكر أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ستقام يوم السبت الموافق 26 من شهر مايو المقبل والذي تستضيفه العاصمة الأوكرانية كييف.



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