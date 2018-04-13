أرسنال يتأهل إلى المربع الذهبي في الدوري الأوروبي

أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)

بلغ أرسنال الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بتعادله مع سسكا موسكو الروسي 2-2 في موسكو الخميس وذلك لفوزه العريض ذهابا 4-1.



وعاش فريق العاصمة الإنجليزية أوقاتا صعبة لأن سسكا تقدم بهدفين سجلهما فيدور شالوف (39) وكيريل ناباكين (50) وكان في حاجة إلى ثالث من دون رد ليقضي منافسه الأكثر خبرة منه قاريا.

لكن خبرة أرسنال القارية لعبت دورها في النهاية فقلص داني ولبيك الفارق (75) قبل أن ينهي ارون رامسي الإثارة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة.

وتعتبر مسابقة الدوري الأوروبي الأمل الوحيد لأرسنال للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل علما بأنه يحتل المركز السادس حالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى المسابقة الأوروبية الأهم.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الفريق الإنجليزي نصف النهائي في هذه المسابقة منذ عام 2000 عندما تابع طريقه إلى المباراة النهائية وخسرها أمام غلطة سراي التركي.

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