ترهل الذراعين.. مشكلة تواجه الرجال والنساء على حد سواء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بعد إنقاص الوزن، غالبا ما تتعرض المنطقة التي كانت تخزن الدهون في جسم الانسان إلى انكماش وترهل ويصعب على الكثيرين التخلص من شكلها الجديد غير المرغوب فيه، وفيما يحث أخصائيو التجميل على التخلص سريعا من الترهلات من خلال الخضوع لعمليات جراحية تجميلية، يشدد مدربو اللياقة على اللجوء للرياضة والأكل الصحي للحفاظ على بشرة مشدودة وجسم رشيق.

ولكي تظهر نتائج التدريب بوضوح لا بد من تناول نسبة معتدلة من الدهون، مع اتّباع نظام غذائي متوازن، مع الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين من أجل تجديد العضلات من خلال تناول الأسماك والدواجن والبيض والبقوليات ومنتجات الصويا.

ويرجع الباحثون ظهور ترهلات الذراعين إلى السمنة المفرطة والبدانة أو عدم ممارسة الرياضة أثناء اتّباع نظام لتخفيض الوزن أو التقدم في العمر. وتشكو النساء عادة أكثر من الرجال من ظاهرة الترهلات بالجسم، لا سيما في مناطق معينة منه. ويوصي المدربون بالمواظبة على جملة من التمارين منها الوقوف بشكل مستقيم مع شد البطن والظهر وترك مسافة صغيرة بين الرجلين، ثم المسك بزجاجة المياه ورفع اليدين مع الجسم قليلا في الجهة المعاكسة، وعند إرجاع اليدين يفضل النزول بالجسم من منطقة الحوض.

ونشرت مواقع متخصصة في اللياقة تقارير أثبتت أن هناك العديد من الأشخاص يعانون من زيادة الترهلات في منطقة الكتف والذراعين على وجه التحديد، بالرغم من تمتع غالبيتهم بجسم رشيق. وبالرغم من توافر العديد من المنتجات الطبية كالكريمات والدهانات الموضعية والأجهزة الحديثة كأحزمة التخسيس فإنها لا تعطي النتائج المرغوبة فضلاً عن ارتفاع أسعارها وعدم توافرها في أيّ مكان، زيادة على اختلاف الآراء حولها بشكل كبير حتى من قبل المتخصصين.

وعرضت التقارير مجموعة كبيرة من التمارين المكثفة لتخسيس وتنحيف الذراعين والزنود والكتفين والمعصمين والتي يمكن ممارستها في وقت قصير في أيّ مكان وزمان، حيث لا تعتمد في الأساس على أجهزة رياضية أو أدوات معينة لكن لديها قدرة هائلة على حرق الدهون من مناطق الكتف والذراعين وشدها وتحسين مظهرها بشكل سريع وآمن ومجاني.



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