ريال مدريد لإزاحة يوفنتوس .. وطريق بايرن ميونيخ ممهدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على وقع "أكروباتية" هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو الاسبوع الماضي، يستقبل ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في الموسمين الأخيرين يوفنتوس الايطالي الاربعاء في إياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، معولا على فوزه الكبير ذهابا بثلاثية نظيفة.

الى ذلك، يبدو بايرن ميونيخ الالماني في موقع الأفضلية لبلوغ المربع الاخير عندما يستقبل اشبييلة الاسباني، بعدما اسقطه ذهابا بهدفين لهدف ويتطلع رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الى مواصلة هوايته بتحطيم الارقام القياسية، بعد تسجيله هدفا بمقصية خلفية رائعة في شباك الحارس المخضرم جيجي بوفون، سمحت له بتخطي الهداف الهولندي السابق رود فان نيستلروي والتسجيل في 10 مباريات متتالية في المسابقة القارية الأولى.



ويقف الـ"دون" على بعد ثلاثة أهداف من أفضل رصيد له في نسخة واحدة من البطولة (17 هدفا في موسم 2014)، لينفض ابن الثالثة والثلاثين عنه غبار انتقادات طالته في بداية موسم غاب عن بعض فتراته بسبب الاصابة.

ونجح اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الانكليزي السابق في تسجيل 14 هدفا حتى الان في 9 مباريات، بينها ثنائيات في مرمى ابويل القبرصي، بوروسيا دورتموند الالماني، باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس. وبعد تسجيله هدف الافتتاح في دربي العاصمة مع أتلتيكو مدريد (1-1) الاحد، قال مدربه الفرنسي زين الدين زيدان: "كريستيانو هو كريستيانو... لا أحد غيره في الفريق يسجل بهذه الطريقة".

ولا شك في أن طريقة لعب رونالدو اختلفت راهنا، اذ يلمس كرات اقل ويغطي مساحات أصغر من الملعب مقارنة مع زمن العشرينيات من عمره. وأراح زيدان مسجل الـ 119 هدفا في المسابقة العريقة (رقم قياسي) في الدقيقة 64 من مواجهة الليغا الاخيرة، نظرا لآمال ريال المعدومة للاحتفاظ باللقب، اذ يحتل المركز الرابع راهنا بفارق 15 نقطة عن غريمه برشلونة قبل 7 مراحل على النهاية.

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