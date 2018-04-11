الصحافة تدعم صلاح للحصول على لاعب العام في البريميرليغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

واصل محمد صلاح النجم المصري إبداعاته بتسجيله هدف لفريقه ليفربول في شباك مانشستر سيتي ليقود الريدز للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويعيش صلاح موسما استثنائيا حطم فيه العديد من الأرقام القياسية، ما دفع الصحف العالمية لدعمه للحصول على جائزة لاعب العام في الدوري الانجليزي .

ومن غيره؟ النجم المصري محمد صلاح مجدداً ينجح في صنع البهجة لليفربول بعد تسجيل هدف التعادل في إياب ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح تفوق على نظيره كيفين دي بروين في المواجهة الأوروبية بين الثنائي في دوري الأبطال ليمنح المصري الأفضلية لليفربول على حساب مانشستر سيتي بنتيجة إجمالية خمسة لواحد.

محمد صلاح ساهم في مبارتي الذهاب والإياب بتسجيل هدفين وصناعة هدف آخر فيكون عنصراً فعالأ في تأهل ليفربول لنصف النهائي، بينما قيد دي بروين ببعض الأدوار التكتيكية.

وظل السؤال عمن يحصل على لقب اللاعب الأفضل بين الثنائي في إنجلترا هذا الموسم معلقاً؟ ولكن بعد مباراة الأبطال بدأت الصحف ترجح كفة صلاح.

بالرغم من كون المباراة لا تتعلق بشكل مباشر بالمنافسات المحلية في إنجلترا، إلا أن مشاهدة الأدوار التي قدمها الثنائي في مواجهة مباشرة بينهما ومساهمة النجم المصري الفعالة مع الريدز أعطت للصحافة الإنجليزية دافعاً للحديث عن هذا الأمر بعد اللقاء.

وذكر موقع "إن بي سي" أن محمد صلاح أصبح أكثر قرباً لتحقيق لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بعد التفوق على دي بروين في المواجهة المباشرة بين الثنائي.

وعلى صعيد الأرقام ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية أن "صلاح" ساهم في 50 هدفًا في مختلف المسابقات في الموسم الحالي حيث سجل 39 هدفًا وصنع 11 هدفًا آخرين.

وأشارت إلى أن "النجم العربي" يتفوق تهديفيًا على أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي بـ11 هدفًا.

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