نادي تورنتو الرياضي يفتح أبوابه للشباب في الشارقة

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تشهد قاعات الرياضة اقبالا واسعا من طرف الشباب المهتم بممارسة جميع انواع الرياضات ...محمد بطل الملاكمة وجد في قاعة ترونتو كل ما يحتاجه للتحضير للبطولة القادمة، هذا ما ساعده على اتباع برنامج تدريبي خاص تحت اشراف مدربه....

في هذه القاعة الرياضية بالشارقة وجد الملاكم محمد ضالته اين يقضي معظم وقته بين التمارين و التحضير للمنافسات المحلية و الدولية..... محمد يخوض تدريبات قاسية باشراف مدربه الخاص في رياضة الفن النبيل و هذا من اجل تحقيق القابا و مدليات جديدة تضاف الى رصيده الرياضي

اجهزة و مرافق صحية و مدربين يشرفون على الشباب المقبلين على رياضة كمال الاجسام و الرياضات الاخرى التي تسعىادارة القاعة الرياضية ترونتو ان توفرها لجميع المنتسبين اليها، اقبال شبابي على نادي ترونتو الرياضي لما يحتويه من اجهزة و عروض تسمح لهم بمزاولة تمارين اللياقة في ظروف جيدة مع تشجيع من المدربين لمواصلة المشوار الرياضي..

اقرأ أيضا:

هل ينصح بممارسة الرياضة ليلا قبل النوم؟

