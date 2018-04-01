برشلونة ينجو بأعجوبة من أول هزيمة بالدوري الإسباني..

أخبار الآن | اشبيلية - اسبانيا - (وكالات)



كيف سيكونُ حالُ برشلونة بدون ميسي ؟ البرغوث ينتشلُ برشلونة من نهايةِ سلسلةِ اللا هزيمة أمامَ اشبيلية الشجاع! أفلت برشلونة من هزيمةٍ أولى في الليغا بتعادلهِ أمامَ مضيفهِ اشبيلية بهدفين لمثلهما، في مباراةٍ مثيرة، ليعززَ صدراتهُ للترتيب.

وكانت النتيجة تشيرُ إلى تفوقِ أصحاب الأرض بهدفينِ مقابلَ لا شيء حتى قبلَ دقيقتين من عمرِ المباراة حين تمكنَ لويس سواريز من تسجيلِ الهدف الاول للفريق الكتالوني. وبعد دقيقةٍ واحدة فقط تمكنَ ليونيل ميسي من تسجيلِ هدفِ التعادل من تسديدةِ بعيدة استقرت على يمينِ حارسِ إشبيلية.

أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما تعادل مع مضيفه إشبيلية بنتيجة 2-2 السبت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الجولة 31 من المسابقة، التعادل رفع رصيد البارسا إلى 76 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 46 نقطة بالمركز السادس.

تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على دكة بدلاء برشلونة، حيث فضل إيرنستو فالفيردي البدء بديمبلي وسواريز فقط في هجوم البلوجرانا. هدف إشبيلية جاء عن طريق فرانكو فازكويز في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.

في الشوط الثاني، نجح لويس مورييل في إحراز الهدف الثاني لإشبيلية بالدقيقة 50 من عمر اللقاء. دفع فالفيردي بليونيل ميسي في الدقيقة 58 بدلا من عثمان ديمبلي، لتنقلب المباراة رأسا على عقب، حيث سجل سواريز الهدف الأول للبارسا بالدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبعدها بدقيقة نجح ليونيل ميسي في إحراز هدف التعادل بالوقت القاتل، ليمنح البارسا تعادلا مثيرا في الليجا، ويفلت البلوجرانا من فخ الهزيمة، وتجنب برشلونة الخسارة الأولى في فترة حرجة من الموسم قبل لقاء روما الإيطالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بينما سيدخل إشبيلية مباراته مع بايرن ميونيخ في ذات الدور والمسابقة بمعنويات مهزوزة بعد التفريط بالانتصار.

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