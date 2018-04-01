الجواد ثندر سنو يتوج بطلاً لكأس دبي العالمي للخيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



تُوجَ المُهر ( ثندر سنو ) لمالكه جودولفين بجائزةِ كأس دبي العالمي للخيل، حيث انتزع المُهر " سنو " المركزَ الأول في الشوط الرئيس الذي ترعاهُ شركة طيران الإمارات وتبلغُ جائزتُهُ 6 ملايين دولار.

وتسلمَ سموُ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الكأسَ الذهبية َ من سموِ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني بهذا الفوز العالمي الكبير لخيول جودولفين الإماراتية من أصحاب السمو الشيوخ والضيوف الذين شهدوا مهرجان الكأس إلى جانب أكثر من 60 ألف متفرج غصت بهم منصات ومسطحات مضمار السباق في ميدان بمنطقة ند الشبا بدبي.

وتسلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الكأس الذهبية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن فرحته الكبيرة بفوز "ثندر سنو" لفريق جودولفين بلقب بطولة كأس دبي العالمي وهو اللقب الأغلى في عالم سباقات الخيل.

وقال صاحب السمو في تغريدة له على "تويتر" : "ليلة عالمية مختلفة عاشتها الامارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميا وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات .. كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة .. تستحق دولة بسرعة الامارات هذا الحدث"

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "نبارك للامارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول .. فوز مستحق .. وتنظيم عالمي مفخرة لنا .. ومركز أول لا نتخلى عنه"

اقرأ أيضا:

مارادونا يتهم ابنتيه بسرقة 4.5 مليون $ منه ويطلب سجن إحداهما