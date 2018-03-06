"مانو بهاكر" أصغر رامية هندية تفوز بكأس العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (timesofindia indiatimes)

"مانو بهاكر" طفلة هندية عمرها 16 عاما صنعت التاريخ، لكونها أصبحت أصغر رامية تحصل على الميدالية الذهبية في كأس العالم الذى اقيم في غوادالاخارا بالمكسيك يوم الأحد الموافق 4 آذار\ مارس 2018.

المنافسة لم تكن سهلة ابدا بالنسبة لمانو، اذ قبلت التحدي في المسابقة بهدف الحصول على اللقب حيث انقلبت الاحداث في اللحظات الاخيرة لصالحها، اي من خسارة الى فوز.

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كما أصبحت أصغر لاعبة ماية في العالم، وربما ثالث أصغر رامية عالميا تفوز ببطولة كأس العالم.

رحلة مانو في الرماية طويلة، بدأتها في المدرسة وتحديدا في الصف الحادي عشر، وكانت تتدرب تقريبا لمدة 5 ساعات في اليوم.

بعد الجهود المكثفة وبعد حوالى عامين من التنافس، أصبحت مانو بطلة وطنية في الفئات الثلاث التي هي مؤهلة للمشاركة بها، الشباب

(U-18)، صغار (U-21) وكبار - مع 15 ميدالية من البطولات الوطنية في ديسمبر من العام الماضي.

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