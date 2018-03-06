"ريال مدريد" يواجه سان جيرمان في رحلة محفوفة بالمخاطر

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

تتواصل إثارة منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء من خلال إقامة مباراتين في إياب ثمن النهائي حامل اللقب ريال مدريد الإسباني يرحل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء، ويملك الريال الأفضلية في بلوغ ربع النهائي كونه فاز ذهابا على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

المواجهة الثانية ستقام في ملعب آنفيلد في إنكلترا وفيها يستضيف ليفربول ضيفه بورتو البرتغالي.. ويسعى ليفربول لتأكيد تفوقه على ضيفه بعد الفوز ذهابا بخمسة أهداف من دون رد، يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني “حامل اللقب” غداً في باريس في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم , محاولاً تعويض خسارته “ذهاباً” 1 ـ 3 في مدريد.

ويأمل النادي الباريسي أن يتكرر سيناريو عام 1993 في المواجهة التي جمعته بريال مدريد آنذاك حين خسر أمامه 1-3 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأوروبي في مدريد، وقلب الطاولة إيابا وفاز عليه 4-1 , وهي مهمة صعبة خاصة وأن الفريق يفتقد نجمه البرازيلي نيمار الذي خضع لعملية جراحية السبت في بيلو هوريزونتي لمعالجة كسر في القدم تعرض له أمام في المباراة أمام مرسيليا في الدوري المحلي في 25 فبراير الماضي، وسيبتعد لفترة قد تمتد ثلاثة أشهر.

وعلى ملعب “انفيلد”، يدخل ليفربول الإنكليزي مباراته مع ضيفه بورتو البرتغالي بعدما ضمن منطقياً التأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009، وذلك بعدما ألحق بمنافسه أقسى هزيمة أوروبية له على أرضه باكتساحه ذهاباً 5-صفر.

وعلى رغم خسارته صانع ألعابه البرازيلي فيليبي كوتينيو لصالح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يقدم فريق المدرب الألماني يورغن كلوب أداءً مميزاً في الآونة الأخيرة توجه بالفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الممتاز، ويخوض ليفربول لقاء الغد قبل مواجهة صعبة ومصيرية السبت المقبل خارج قواعده ضد مانشستر يونايتد الذي ينافسه على وصافة الدوري الانجليزي ، خلف مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب الى حد كبير.



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