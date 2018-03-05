برشلونة يقترب من حسم الليغا بعد الفوز على الأتلتيكو

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا (وكالات)

رصاصة ميسي القاتلة امام اتلتيكو مدريد تعيدُ البلوغرانا الى المسارِ الصحيح وتقربهُ خطوةً اضافية نحو لقب الليجا...

نجحَ نادي برشلونة الإسباني في التغلبِ على نظيرهِ نادي أتلتيكو مدريد بهدفٍ نظيف في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحـــد على ملعب كامب نو ضمنَ منافساتِ الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

هذا الفوز رفعَ رصيدَ برشلونة إلى النقطة 69 ليتسعَ الفارقُ بينهم وبين أتلتيكو مدريد إلى 8 نقاط ويقتربُ بشكلٍ كبير من حسمِ لقب الليغا، حيث توقفَ رصيدُ أتلتيكو عند النقطة 61 في المركز الثاني.

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