موقعة " كامب نو " بين برشلونة واتلتيكو مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار)



يستضيفُ ملعب الكامب نو مباراةَ قمةِ الجولة السابعة والعشرين بينَ برشلونة المتصدر وضيفهِ اتيليتكو مدريد أقرب مطارديه, ويسعى برشلونة الى الابتعادِ في الصدارة, فيما يلعبُ اتيلتيكو وعينُهُ على تقليصِ الفارق ومواصلةِ الصراعِ على لقبِ الدوري.

وقد يُجري إرنستو فالفيردي تغييراتٍ طفيفة على تشكيلتهِ بعدَ التعادلِ المخيب ضد لاس بالماس ، حيث من المتوقع أن يعودَ إيفان راكيتيتش وجوردي ألبا إلى التشكيلِ الأساسي .



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