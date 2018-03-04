ثنائية رونالدو تمنح الملكي الفوز على خيتافي

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا (وكالات)

تغلبَ ريال مدريد حاملُ اللقب بثلاثةِ أهدافٍ مقابلَ هدفٍ على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم, بفضلِ هدفِ جاريث بيل وثنائية كريستيانو رونالدو ليقلصَ الفارقَ مع برشلونة المتصدر إلى اثني عشرةَ نقطةٍ مؤقتا ويستعدَ لمواجهةِ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وارتفعَ رصيد المرينغي إلى اربعٍ و خمسينَ نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 36 نقطة في المركزِ العاشر.



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