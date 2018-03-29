10 ملايين دولار في انتظار الخيل الفائز بكأس دبي العالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل إلى مضمار ميدان العالمي لسباقات الخيل بدبي حيث سيشهد اقامة سباق كأس دبي العالمي للخيول لعام 2018 والذي يشارك في منافساته نخبة الخيل من مختلف دول العالم.

من جهته حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حضور حفل قرعة كأس دبي العالمية لسباق الخيل، ويذكر أن جوائز السباق في الأشواط التسعة تبلغ 30 مليون دولار أميركي، منها 10 ملايين دولار للشوط الرئيسي «شوط كأس دبي العالمية»،

ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجميع ضيوف الكأس من ملاك وفرسان ومدربين، مؤكدا أنه مهرجان يتابعه الملايين حول العالم عبر شاشات التلفزيون، إضافة إلى الجمهور في ميدان السباق الذي يتجاوز عدده 60 ألف متفرج كل عام ويجسد روح وقيم السلام والمحبة الإنسانية والتسامح التي يتميز بها مجتمع الإمارات المتنوع الثقافات.

حضر مراسم القرعة كل من سعيد الطاير، رئيس اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمية الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث الرياضي الثقافي العالمي، وممثلي شركات الرعاية للأشواط التسعة المكونة لحدث أمسية كأس دبي العالمية، وعدد غفير من ممثلي ملاك ومدربي وفرسان الخيول المشاركة.

جاءت القرعة متوازنة للخيول الإماراتية، وتتمثل المشاركة الإماراتية في شوط كأس دبي العالمية، بثلاثة خيول، منها ممثل جودلفين، ثندر سنو، الجاهز من الناحية البدنية.

ووقع ثندر سنو، في الحارة الأخيرة رقم 10، فيما ابتسمت القرعة للجواد المملوك للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم في البوابة المتوسطة رقم 5، ووقع الجواد الإماراتي القادم من السباقات الفرنسية والمملوك لجودلفين «تاليسمانيك» في الحارة رقم 7.

كما أسفرت القرعة أيضا عن وقوع الياباني «أواردي» في البوابة رقم 1، والروسي «نورث أميركا» في البوابة رقم 2، والفنزويلي «جونيفيرا» في البوابة رقم 3، والأذربيجانية «فيوريا كروزادا» في البوابة رقم 4، والكندي «فوريفر أنبريدليد» في البوابة رقم 6، والأميركي «بافيل» في البوابة رقم 8، والأميركي «ويست كوست» في البوابة رقم 9.

وتم الإعلان رسميا عن أبطال الموسم الإماراتي 2017 - 2018، وتصدر قائمة الملاك الأكثر حصولا على البطولات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وحقق 36 انتصاراً، فيما نال لقب بطولة المدربين المدرب الأميركي دووج واتسون، وحقق 47 بطولة، وذهب لقب الفرسان للجوكي تاج أوشي برصيد 42 فوزا هذا الموسم.

من جانبه، أكد مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور، أن الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمية يضم نخبة من أقوى خيول العالم، مشددا على أن السباق يتميز بالصعوبة ولا يمكن التكهن بهوية الفائز به.

وتابع: «السباق يتميز بالقوة من جميع النواحي لوجود نخبة الخيول الأميركية واليابانية على أرض ميدان في دبي، كما أن (ويست كوست) صاحب التصنيف الأعلى أضفى مزيدا من القوة على السباق، وإن كانت كل الخيول تملك فرصا كبرى لتحقيق الإنجاز».

عن حظوظ الخيول الإماراتية بوجود ثلاثة متنافسين، قال سعيد بن سرور: «دائما يفوز بالسباق الخيل الأفضل والأكثر قوة، أميركا واليابان ترسلان أفضل ما تمتلكانه للمنافسة على مضمار ميدان مع الخيول الإماراتية، وبالتالي نحن نتابع حدثا فريدا على مستوى العالم، ومع ذلك كل من يشارك لديه الطموح في المنافسة ما دام أنه يشارك في السباقات».



