ميسي أفضل لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية تقريرًا حول أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتفوق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني كأفضل لاعب في الدوريات الكبرى آخر 3 أشهر بحصوله على تقييم 93.7.



على مستوى حراسة المرمى، حصل هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام الإنجليزي على التقييم الأعلى 84.1، فيما حل أليسون الحارس البرازيلي لروما في المرتبة الثانية 83.8 ثم آريولا حارس باريس سان جيرمان الفرنسي 83.7.

أما في قلب الدفاع، فنال كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي التقييم الأعلى 90.4، ويليه دافينسون سانشيز مدافع السبيرس 88.5 ثم نيكولاس أوتاميندي 88.1.

بالنسبة للأظهرة، تفوق ماريو روي لاعب نابولي 88.2 على داني كارفاخال مدافع ريال مدريد الإسباني 86.6، وأتى خلفهما كايل والكر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 85.8.

في موقع لاعب الارتكاز الدفاعي في وسط الملعب، جاء توني كروس نجم ريال مدريد في الصدارة 92.8 ويليه موسى ديمبيلي نجم توتنهام 89 ثم إيفان راكيتيتش 88.

ونبقى مع وسط الميدان ولكن إلى لاعبي الصندوق إلى الصندوق، تفوق كريستيان إريكسين نجم توتنهام 89.9 بشكل طفيف على ماريك هامسيك نجم نابولي 89.5 ثم إلكاي جوندوجان نجم السكاي بلوز 86.9.

إلى مركز الجناح حيث ميسي وصلاح، تفوق البرغوث الأرجنتيني 93.7 على الفرعون المصري 89.9 ثم هاكان تشالهانوجلو نجم ميلان الإيطالي 88.8.

وأخيرًا في مركز المهاجم، تغلب كريستيانو رونالدو 90.8 على جونزالو هيجواين نجم يوفنتوس الإيطالي 87.4 ثم هاري كين سفاح توتنهام 87.1.

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