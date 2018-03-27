مارادونا يقود الذئاب أمام الأهلي المصري في احتفائية الفجيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

يحتفل نادي الفجيرة الإماراتي اليوم الثلاثاء بمرور 50 عاماً على إنشائه بمباراة ودية تقام مع فريق الأهلي المصري لكرة القدم. وتحظى هذه الاحتفالية باهتمام كبير في ظل وجود أسطورة الكرة العالمية الأرجنتيني دييجو مارادونا

على رأس الجهاز الفني لفريق الفجيرة والذي يقترب من العودة لدوري المحترفين، حيث يحتل الفجيرة المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى برصيد 36 نقطة خلف نادي بني ياس المتصدر 40 نقطة، بعد مرور 18 جولة من عمر البطولة حيث سيتأهل الفريق مجدداً للمحترفين في حال حلوله في المركزين الأول أو الثاني.

وسيخوض فريق الفجيرة المباراة الودية المرتقبة أمام الأهلي المصري بقيادة مدربه الأسطورة مارادونا، ومشاركة عدد من نجوم الكرة يتقدمهم نجم العين عمر عبدالرحمن، وإبراهيم دياكيه إلى جانب علي مبخوت من نادي الجزيرة، وماجد ناصر ووليد حسين من شباب الأهلي دبي، فضلاً عن النجم السعودي ياسر القحطاني، فيما سيلعب الأهلي المصري الذي يقوده المدرب حسام البدري بعناصره الأساسية باستثناء لاعبي المنتخب الوطني، لذلك ستكون المباراة فرصة أمام الجماهير للاستمتاع بالفن الكروي على ملعب الفجيرة.

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