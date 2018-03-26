صدمة كروية.. وفاة لاعب كرواتي خلال مباراة اثر تسديدة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربي المتحدة

تتكرر بين الحين والاخر حوادث الموت اثناء حدث رياضي معين، سواء رياضة السيارات او الملاكمة او كرة القدم وغيرها...

آخر فصل من هذه الحوادث جرى خلال مباراة بين فريق أوسسيك الكرواتي وفريق بوزيجا سلوفينيا من الدرجة الثالثه في كرواتيا، حيث توفي لاعب أوسسيك الكرواتي Bruno Boban البالغ من العمر 25 سنة بعد 15 دقيقة من بدء المباراة إثر تلقيه تسديدة قوية على صدره من لاعب الفريق الخصم وسقط لاعب أوسسيك الكرواتي على الارض ثم حاول النهوض مرة اخرى لكنه سقط مجددا وعلى الفور تدخل المسعفون لنجدته، لكنهم فشلوا رغم تكرار المحاولة، بحسب ما ذكرت the Sun.

هذا الامر أوقف المباراة لمدة وصلت الى 40 دقيقة، فسادت حالة من الحزن والبكاء من قبل زملائه في الفريق و لاعبي الفريق الخصم والجمهور.

واتت وفاة اللاعب Bruno Boban بعد عدة اسابيع من وفاة لاعب فيورنتينا الايطالي دافيدي أستوري الذي عوض ناديه على عائلته براتب مدى الحياة.

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