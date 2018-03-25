هل يرفض الـ "دون" البقاء في صفوف النادي الملكي؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

بعدما استعاد مستواه الرائع في التهديف خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، كشفت صحيفة إسبانية عن موقف الـ "دون" من بقائه ضمن صفوف النادي الملكي!

وقال "إيدو أجيري"، الصحفي المقرب من رونالدو، في تصريحات عبر برنامج إسباني، إن "إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تنوي التقدم بعرض لتمديد كريستيانو رونالدو لعقده مع الفريق" في المقابل أوضح أن "النجم البرتغالي ربما لا ينوي الموافقة عليه حتى هذه اللحظة".

وكانت أنباء أخرى تحوم قبيل إنطلاق الموسم الحالي، حول رغبة "كريستيانو رونالدو" في الرحيل عن ريال مدريد بسبب عدم وفاء فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي بوعده له بعد التتويج بدوري الأبطال نهاية الموسم الماضي، بضخ أموال إضافية، ليتجاوز راتبه ما يتقاضاه "ليونيل ميسي" لاعب برشلونة و "نيمار دا سيلفا" لاعب باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر، أن النجم البرتغالي يتقاضى بحسب عقده الذي ينتهي في صيف 2021، راتبا سنويا يقدر بـ 23 مليون يورو، لكنه غير راض على هذا الرقم لأنه كان يريد التفوق على ميسي بـ (40 مليون يورو) ونيمار (26 مليون يورو)، إلا أن رئيس النادي الملكي أحبط رغبته في تسلق سلم الرواتب..

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