أطفال إنكلترا يقتدون بمحمد صلاح.. وطفل يسجد على طريقته

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



مع تزايد شهرة "محمد صلاح" المصري، يزداد عدد محبيه عبر العالم، وعلى وجه الخصوص، إنجلترا و بلده مصر، فقد أصبح حديث الساعة.. كما يسعى الكل لمتابعة أخباره..

مؤخرا، رصد مقطع فيديو، تم تداوله كثيرا على الشبكات الاجتماعية، يوضح طفلا إنجليزيا يقلد النجم "محمد صلاح" في طريقة احتفاله بالهدف، وهو وضعية السجود..

كما يظهر "الطفل" في الفيديو، وهو يستعد لركلة في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل نادي تشلسي، وبعدما نجح في تسجيل الهدف، "سجد" الطفل وذلك تقليدا لنجم "ليفربول" صلاح، الذي عادة ما يسجد بعد تسجيله هدفا ما.. حيث

صار الأمر بمثابة تقليد تعود عليه محبو ليفربول..

الجدير بالذكر، أن الكثير من الصحف البريطانية، أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي لن يتنازل عن نجمه "محمد صلاح" مهما كان الثمن، ولن تدخل بأي صفقة بيع مع الفرق الكبيرة الإسبانية..

(الصورة: من موقع albawaba)



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