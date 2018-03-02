مانشستر سيتي يهزم آرسنال بثلاثية في عقر داره

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

حقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على أرسنال للمرة الثانية في أربعة أيام بعدما هزمه 3-صفر الخميس في أجواء متجمدة باستاد الإمارات ليعيد الفارق إلى 16 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.



وكان أرسنال يأمل في التعويض بعدما سحقه سيتي بالنتيجة نفسها في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بإستاد ويمبلي يوم الأحد الماضي، لكن ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق برناردو سيلفاو ديفيد سيلفا وليروي ساني وضعت سيتي في موقف قوي.

ويبتعد سيتي بفارق كبير عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني ويحتاج فقط إلى الفوز في خمس من مبارياته العشر الأخيرة ليتوج بطلا. وبقي أرسنال في المركز السادس بفارق عشر نقاط عن المركز الرابع، اخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا يزال بوسع أرسنال، الذي أطلقت جماهيره صيحات استهجان ضد الفريق، التأهل لدوري الأبطال، لكن سيكون عليه الفوز بالدوري الأوروبي حيث سيواجه العملاق الإيطالي ميلانو في دور الستة عشر.



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