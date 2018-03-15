ميسي يتألق ويقود برشلونة للتأهل بعد التغلب على تشيلسي 3-0

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا (وكالات)

نجح فريق فريق برشلونة الإسبانى فى التقدم على ضيفه تشيلسى الإنجليزى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة النارية التي أقيمت على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائى لدورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

وأحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح برشلونة فى الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

وجاء هدف ميسي أمام تشيلسى بعد مرور دقيقتين و8 ثوان بالتمام والكمال، ليصبح أسرع هدف فى مسيرته الكروية سواء مع الفريق الكتالونى أو المنتخب الأرجنتينى.

اقرأ أيضا:

تقارير: ريال مدريد يرغب بالتعاقد مع محمد صلاح