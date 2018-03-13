برشلونة وتشيلسي لقاء السحاب.. الفوز يفتح الطريق إلى اللقب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ينتظر ملعب "كامب نو"، الأربعاء، قمة كروية جديدة بين برشلونة وتشيلسي، في إيابِ الدورِ ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراةُ الذهاب على ملعب "ستامفورد بريدج" بالتعادلِ الايجابي بهدفٍ لهدف، ولم تكن دائما مواجهة البلوز سهلة على الفريقِ الكتالوني، فرغمَ تواجدِ العديدِ من النجوم، إلا أن النادي اللندني كان الخصمَ الذي يسببُ العديد من المشكلاتِ للبرسا.

لا شك أن عدد كبير من عشاق كرة القدم ينتظرون ملحمه كروية من العيار الثقيل لتصفيه الحسابات، فـ بين غدر إنيستا في الدقيقة 93 ودرس فيرناندو توريس القاسي في اللحظات الأخيره صفحات متعدده السطور بين برشلونة وتشيلسي.

حرب الدقائق الأخيره لا زالت مُستمرة بين برشلونة مُتصدر الدوري الإسباني وتشيلسي خامس ترتيب الدوري الإنجليزي في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

جماهير برشلونة تأمل في مشاهدة أداءا فريقها القوي والرائع كما اعتادت منه في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما جاء المدير الفني إرنستو فالفيردي الذي يحقق نتائج جيدة جدا مع الفريق في الفترة الأخيرة، ومن المنتظر مشاهدة مباراة قوية ومثيرة للغاية بين الفريقين.

على الجانب الأخر يدخل نادي تشيلسي اللقاء طامعا في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من إقصاء نادي برشلونة من البطولة والتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال.

ويمتلك تشيلسي خط هجوم قوي بقيادة إيدين هازارد وألفارو موراتا الذي بدأ في الإنسجام سريعاً مع طريقة أنطونيو كونتي، كما أن المدرب الإيطالي لديه أكثر من خيار هجومي سواء بتواجد بيدرو أو ويليان.

وقد تميل مسألة التأهل في هذا اللقاء الناري لصالح البرسا أكثر على الورق، نظرًا للمجموعة المميزة في الفريق بالإضافة للخبرة الكبيرة التي لدى ميسي وبوسكيتس وبيكيه وسواريز وإنييستا، ولكن لا يعتبر تشيلسي بالفريق السهل إذ توّج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كما يملك العديد من الأسماء التي قد تحدث الفارق في أي وقت.



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