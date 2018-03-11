حدث سعيد يغيب "ميسي" عن مباراة برشلونة الأخيرة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



من المعروف أن النجم ميسي متعلق بأسرته والعائلة بشكل كبير جدا، ولا يضيع أي فرصة لتتواجد برفقته عائلته، فهو لا يتحرك بدونها، لكن حدث الولادة يعتبر من الأحداث المهمة داخل الأسرة، كما أن وجود الأب يعتبر عنصرا مهما..

وغالبا ما يسبق التوتر والانتظار عملية الولادة، النجوم أيضا ليسوا في منأى عن هذه المشاعر، فقد اعتذر نجم برشلونة "ليونيل ميسي" عن المشاركة في إحدى مباريات نادي برشلونة، السبت 10 مارس، بسبب حدث سعيد وهو قدوم طفله الثالث، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.



وكان نادي برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، قد أعلن أمس السبت أن نجمه الأرجنتيني "ميسي" لن يشارك في مباراته في البطولة المحلية، لأسباب شخصية، ولم تذكر السبب بوضوح، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن السبب هو قدوم طفل جديد انضم إلى أسرة ميسي الصغيرة.. في نفس الوقت، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانبة أن "أنتونيلا" زوجة "ميسي"، وضعت طفلها الثالث حيث أطلق عليه إسم "سيرو"، حيث سبق للزوجين الإعلان عن إنتظارهما هذا الحدث السعيد..







الجدير بالذكر أن "برشلونة"، صرح في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "في تعديل متأخر على تشكيلة برشلونة، انسحب ميسي من التشكيلة لأسباب شخصية، وحلّ ييري مينا محله"..

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