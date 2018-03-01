النصر يتفوق على الوصل بهدفين لهدف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في الامارات الحدث الأبرز هو فوز النصر على الوصل، إذ حقق النصر فوزه الخامس على التوالي، بعد تغلبه على مضيفه الوصل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي استضافها استاد نادي الوصل بزعبيل ضمن الجولة الثامنة عشر لدوري الخليج العربي.

وتساوى النصر مع الوصل في رصيد 32 نقطة ليحتل المركز الرابع خلف الوصل بفارق الأهداف، تقدم النصر بهدف في الشوط الأول عن طريق مارسيلو من ركلة جزاء، وأحرز حسن محمد هدف التعادل للوصل في الدقيقة 67 وأعاد مارسيلو النصر للمقدمة مجدداً من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

مضت الدقائق العشر الأولى من المباراة دون أن تظهر أي خطورة على المرميين، رغم المحاولات المستمرة من جانب الوصل والتي كانت دائماً ما تنتهي دون أن تبلغ الهدف بسبب صلابة خط دفاع النصر.

ومع مرور الوقت بدأ الفريقان في تنظيم صفوفهما أكثر ليرتفع إيقاع المباراة، وتتواصل المساعي في الجانبين من أجل الوصول إلى الشباك، وحاول عبد الله النقبي مفاجأة حارس النصر بالتسديد من مسافة بعيدة لكن الكرة اصطدمت بالدفاع ووصلت سهلة إلى أحمد شامبيه.

وأهدر حميد عباس فرصة لوضع فريقه في المقدمة من تسديدة فابيو ليما التي تصدى لها أحمد شامبيه لتقع أمام حميد الذي سدها بعيداً عن الشباك، ولاحت فرصة لراشد محمد عمر من الكرة التي وصلته داخل الصندوق لكن الدفاع تدخل وأبعد الخطر عن مرماه.

في الجزء الأخير من الحصة الأولى تبادل الفريقان الهجمات التي لم تخل من الخطورة في الجانبين، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الرسمي قاد محمود خميس هجمة سريعة.

وأرسل عرضية داخل منطقة الست ياردات لراشد محمد عمر الذي تعرض لإعاقة من الحارس سلطان المنذري احتسب الحكم عادل النقبي على إثرها ركلة جزاء، سجل منها مارسيلو هدف السبق لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون مقابل لأصحاب الأرض.

مع انطلاقة الشوط الثاني سعى الوصل بكلياته من أجل العودة إلى المباراة ورمى بكل ثقله في الهجوم، مشدداً ضغطه على جبهة منافسه، في المقابل تراجع النصر للدفاع للمحافظة على تقدمه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق مارسيلو والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمى سلطان المنذري، وحاول فابيو دي ليما استثمار عكسية ماندبز بلعبة خلفية من داخل منطقة الجزاء لكن الكرت مرت إلى ركلة مرمى.

وتقدم مارسيلو بهجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية تسلمها سلطان المنذري، ومن عرضية من سالم العزيزي نجح البديل حسن محمد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66.

بعد هدف التعادل استمر الوصل في هجماته على جبهة النصر سعياً لتسجيل هدف التقدم، ومن جانبه حرص النصر على قيادة هجمات مرتدة سريعة، ومن إحداها هيأها مارسيلو الكرة لراشد محمد عمر داخل الصندوق ليرتكب معه أحمد عيسى ركلة جزاء، حولها مارسيلو بنجاح إلى هدف في الدقيقة 79 ليتقدم الضيوف على أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

عاد الوصل من جديد ليبحث عن هدف التعادل في الدقائق العشر الأخيرة، وأجرى مدربه تعديلين بهدف تعزيز قوته الهجومية بخروج كل من أحمد عيسى وعبد الله النقبي ودخول علي صالح وخليل خميس.

ومن جانبه حرص النصر على قفل كل الطرق المؤدية إلى مرماه وفرض رقابة لصيقة على مفاتيح اللعب في الوصل، وحصل حميد عباس على فرصة ثمينة داخل الصندوق لكن تسديدته مرت بالقرب من القائم إلى الخارج، وتواصلت بعدها المباراة دون أن تتغير النتيجة لتنتهي بفوز النصر بهدفين مقابل هدف للوصل



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