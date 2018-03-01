الإصابة تجبر نادال على الانسحاب من أكابولكو للتنس

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

أعلن الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، انسحابه من بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس، التي تقام بالمكسيك، بعد تجدد آلام الإصابة السابقة التي تعرض لها الشهر الماضي وأجبرته على الانسحاب من بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال نادال خلال مؤتمر صحفي: "شعرت مجددا خلال المران الأخير، بآلام في المنطقة نفسها، وفقا لما أظهرته الأشعة، هذا أمر شبيه بما حدث في أستراليا، لكن أقل وطأة".

وخلال مباراة الدور ربع النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، الشهر الماضي، اضطر نادال للانسحاب من أمام الكرواتي مارين تشيليتش، بسبب آلام عضلية في الفخذ اليمنى، وكانت النتيجة تشير لتفوق المصنف السادس عالميا 3-6 و6-3 و6-7 (5-7) و6-2 و2-0 في المجموعة الحاسمة.

وقال نادال خلال مؤتمر صحفي عاجل دعا إليه وعلامات الحزن تبدو على وجهه: "آسف للجميع، للجنة المنظمة للبطولة وللجماهير، ولنفسي أولا، لأنني الأكثر تأثرا بهذه الإصابة".

وكان من المنتظر أن يواجه المصنف الثاني عالميا مواطنه فيليسيانو لوبيز في الدور الثاني من البطولة.

وقال نادال، الذي توج بهذه البطولة مرتين في (2005 و2013): "إنه من المبكر التفكير في إمكانية مشاركته ببطولتي إنديان ويلز وميامي للأساتذة، خلال شهر مارس المقبل، لأن الأطباء لم يوضحوا له بعد الفترة التي يحتاج إليها للتعافي من هذه الإصابة".

وأوضح "إذا تمكنت من المشاركة في إنديان ويلز، فحسنا، وإذا لم أستطع، فستكون في ميامي أو في موسم الأراضي الترابية، يجب عليّ التعافي تماما أولا".

كما أعرب اللاعب عن حزنه لإصاباته المتكررة خلال الآونة الأخيرة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن التنس منحه أوقاتا طيبة أكبر بكثير من الحزينة، بينما أبدى ثقته بالاستمرار ضمن أصحاب أفضل تصنيف في اللعبة.

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